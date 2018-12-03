Екатеринбуржца, совершившего ряд преступлений сексуального характера в отношении ребенка, приговорили к 18 годам

17:43 | 5.12.2018

vyatka-grad.ru

К 18 годам в колонии особого режима приговорен 37-летний индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга. Он признан виновным в ряде преступлений сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, мужчина познакомился с подростком в одной из социальных сетей. Преступления были совершены в период с мая по декабрь 2017 года. Об этом стало известно, когда родители обнаружили в телефоне ребенка переписку с неизвестным мужчиной.



«В ходе следствия проведено около 15 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрические, судебно-медицинские, компьютерно-технические, лингвистические. Допрошено свыше 30 свидетелей», - отмечают в пресс-службе.