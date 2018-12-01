В Екатеринбурге региональный фонд капитального ремонта подал в суд на жителей аварийного дома

14:26 | 3.12.2018

Фото: Zanoza

Крайне интересная ситуация развивается с ремонтом кровли дома в переулке Суворовском в Екатеринбурге. Фонд капитального ремонта Свердловской области вынужден был подать на собственников одной из квартир в доме № 14 заявление в суд. Всё дело в том, что вот уже несколько месяцев собственники квартиры не пускают рабочих в свою квартиру, а те в свою очередь не могут укрепить и отремонтировать балки перекрытия.



«Чердачное перекрытие в доме находится в неудовлетворительном состоянии. Его усиление необходимо, так как есть угроза обрушения. Поэтому нужен доступ во все квартиры, расположенные на верхнем этаже, чтобы выполнить усиление на всех проблемных участках перекрытия и далее перейти к его утеплению», – пояснили сотрудники фонда.



По факту недопуска рабочих представителями фонда был составлен акт, в котором указано, что собственники одной из квартир не пускают рабочих к месту проведения ремонтных работ. Сейчас, если в связи с ветхостью перекрытия обрушатся, возмещать нанесенный соседям ущерб придётся собственникам квартиры, которые не дали рабочим провести обследование и ремонт потолчных перекрытий. На сегодняшний день ремонтные работы по усилению перекрытий временно приостановлены.



«Дом в переулке Суворовский не единственный пример, где собственники всячески препятствуют своевременному завершению капремонта и отказываются предоставлять доступ в свои квартиры», - отмечают в фонде.



Не исключено, что жители не пускают рабочих опасаясь повторения ситуации с квартирой в рядом находящемся доме по адресу переулок Суворовский, 16 «а», которая произошла в феврале 2018 года. Тогда из-за того, что была нарушена технология проведения ремонтных работ как раз по ремонту перекрытий и крыши, на жильцов одной из квартир – пенсионера и двух его внуков 2-х и 9-и лет – обвалился потолок. По данному факту правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).