Кольцовские таможенники задержали 60 меховых шапок

14:17 | 3.12.2018

фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Жительница Китая попыталась провезти через Кольцовскую таможню товарную партию головных уборов. С чемоданами она прошла в «зеленый коридор», где ее остановили таможенники. Подозрение вызвала сумка весом примерно 15 килограммов, которая была заполнена меховыми шапками.



Сама владелица не стала скрывать, что работает на рынке, а головные уборы везла не для личных нужд, а на продажу, отметив, что не знала о том, что нужно было заполнить декларацию и оплатить пошлину.



Головные уборы таможенники изъяли для определения стоимости. В зависимости от этого женщине будет назначен штраф, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.