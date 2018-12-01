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10:26 | 3.12.2018
Сотрудники екатеринбургской сети ювелирных магазинов остались без зарплаты
«По данным прокуратуры, куда я обращался, сумма долга превысила миллион рублей. Надзорное ведомство вызывало директора организации «на ковер», и он пообещал до конца года выдать деньги бывшим подчиненным. На всякий случай депутатский запрос параллельно ушел в Следственный комитет, чтобы коммерсанты уж точно не передумали», – сообщает парламентарий.
Кроме этого, прокуратурой выявлены нарушения трудового законодательства при сокращении штата сотрудников, в службе судебных приставов находится исполнительное производство по факту взыскания зарплаты. Известно, что на счетах компании денег нет, имущества тоже нет, кроме остатка ювелирных изделий, за счет реализации которых планируется погашать задолженность. Также прокуратура намерена обратиться в налоговые органы с целью инициирования подачи заявления в Арбитражный суд Свердловской области о признании ООО «Ювелирная компания АСБ» банкротом.
© «Вечерние Ведомости»
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