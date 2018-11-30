В Нижнем Тагиле загорелась квартира в жилом доме

18:15 | 2.12.2018

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 2 декабря, в Нижнем Тагиле огнём было охвачено три квадратных метра квартиры в жилом доме. Пожар повредил посудомоечную машину, электроплиту и мебель.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что на месте ЧП работали 12 человек личного состава и три единицы техники.



В настоящее время причины пожара выясняются. Информации о пострадавших нет.