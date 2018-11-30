Екатеринбургский ФК «Урал» проиграл «Краснодару» 2:0

17:53 | 2.12.2018

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Сегодня, 2 декабря, екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на выезде потерпел поражение в матче против «Краснодара». Счёт поединка - 2:0.



На 56-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов забил первый гол в ворота уральского клуба. Иван Игнатьев удвоил преимущество «Краснодара» и привёл свою команду к победе.



Напомним, следующий матч «Урал» проведёт 5 декабря в рамках Кубка России с командой «Спартак».