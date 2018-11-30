В Екатеринбурге откроется православная ярмарка «Рождественский подарок»

15:58 | 2.12.2018

Фото: Екатеринбургская епархия

С 11 по 16 декабря в Екатеринбурге в КОСК «Россия» на улице Высоцкого, 14 будет работать пятая православная ярмарка «Рождественский подарок», сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.



Посетители ярмарки смогут приобрести церковную утварь, духовную литературу, ювелирные изделия православной тематики и монастырский мёд. Также будут представлены издания ручной работы, еда и одежда.



В рамках мероприятия пройдёт серия мастер-классов, где гостей научат делать подарки своими руками.