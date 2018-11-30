В Краснотурьинске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, скинувшего щенка с пятого этажа

12:59 | 2.12.2018

Фото: wallpaperscraft.ru

В Краснотурьинске возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 58-летнего мужчины, который выбросил щенка с пятого этажа.



ЧП произошло 20 ноября на улице Попова. Краснотурьинец пришёл в гости к своим знакомым и скинул щенка с балкона их квартиры. После падения домашний питомец погиб.



По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.