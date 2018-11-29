Сразу в пяти свердловских городах выброс токсичного газа грозит жителям отёком лёгких

19:47 | 1.12.2018

Фото: v-tagile.ru

Сразу в пяти городах Свердловской области зафиксировано превышение среднесуточного объёма выброса ядовитого газа в атмосферу. Избыток диоксида азота замечен в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Реже, Первоуральске и Верхней Пышме.



Как сообщается на сайте регионального министерства природных ресурсов и экологии, в Екатеринбурге загрязнение уловила автоматическая станция контроля, расположенная на улице Коммунистической. Там оказался самый высокий по области показатель предельно допустимой среднесуточной концентрации химического вещества.



Отметим, диоксид азота является токсичным веществом и при попадании в лёгкие человека может вызвать отёк дыхательных путей.



Диоксид азота используется в качестве окислителя в жидком ракетном топливе и смесевых взрывчатых веществах.