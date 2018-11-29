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13:36 | 1.12.2018
Фото: E1.ru
В Екатеринбурге неадекватный водитель, уходя от полицейской погони, повредил припаркованные автомобили
Как рассказали порталу E1.RU владельцы повреждённых машин, причиной инцидента стала погоня, которую устроили полицейские за подозрительной машиной.
«Наши автомобили зацепили во время задержания наркоторговцев. Так нам сообщили на месте. Полк ППС приехал, погрузил своих сотрудников и уехал. Попытки дозвониться до ГИБДД успехом не увенчались, трубку никто не брал. В итоге сами поехали в отдел на Кишиневскую», — пожаловалась журналистам хозяйка одного из поврежденных автомобилей Юлия.
Руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых подтвердил факт инцидента, и рассказал подробности:
«Действительно, сотрудниками екатеринбургского гарнизона полиции проводились профилактические мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. В микрорайоне, о котором идет речь, обнаружили подозрительную машину. Один из сыщиков подошел к автомобилю, представился, показал удостоверение. На это сидящий за рулем мужчина отреагировал неадекватно. При попытке закрыть дверь, он прижал ей руку полицейскому, а начав движение на своём автомобиле, он протащил его несколько метров. Разумеется, немедленно началось преследование этого автомобиля, в ходе которого молодой человек и повредил несколько легковых автомобилей припаркованных во дворе дома». — пояснил Валерий Горелых.
Оторваться от полицейских, молодому человеку не удалось, он был задержан. Сейчас он дает показания в отделе полиции № 10. На вопрос, почему он попытался скрыться от полицейских, он ответил, что якобы принял силовиков за бандитов, хотя сотрудник представился и предъявил ему удостоверение.
Были ли найдены у молодого человека запрещённые вещества не известно, в своих комментариях по поводу происшествия, сотрудники полиции об этом не сообщают.
© «Вечерние Ведомости»
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