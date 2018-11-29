Школьники из Екатеринбурга открыли огонь по американскому генералу

11:59 | 1.12.2018

Фото: портал 66.ru

Умудрённые опытом специалисты по патриотическому воспитанию подростков в Екатеринбурге заставили детей расстрелять американского генерала. В качестве мишени выбрали портрет Роберта Скейлза. Такой досуг детям преподнесли под видом патриотических соревнований.



Их организовал фонд «Содействие беспризорникам», который работает не только с трудными подростками, но и с теми, чьи родители хотят воспитать в ребёнке настоящего патриота. Вот только какой ценой?



«Мы использовали фотографию Роберта Скейлза, потому что это наш враг, а мы ведем работу по патриотическому воспитанию и рассказываем об этом подросткам. Мы хотим, чтобы дети знали, что у России есть не только друзья, но и очень много врагов. И надо быть готовыми защитить свою родину», — цитируют наши коллеги из 66.ru руководителя фонда „Содействие беспризорникам“ Бека Манасова



По словам Манасова, в стрельбе приняли участие около ста мальчиков и девочек. Фото генерала США использовали как мишень после официальной части мероприятия — взрослые решили пострелять «для души» и предложили присоединиться детям.



Между тем далеко не все родители обрадовались тому, что из из детей готовят не просто патриотов, а юных солдатов.



«Сын рассказал, что вместе с мишенями в тир принесли фото американского генерала, организаторы назвали его врагом народа и расстреляли, — заявила мама одного из подростков, принявших участие в соревновании, Мария Ямина. — Это вообще нормально? Зачем это нужно моему ребенку? Почему не спросили у нас разрешения?».



Однако Манасов заявляет: его фонду уже 12 лет, и организаторы точно знают, как из трудных подростков воспитать настоящих патриотов.



В департаменте образования администрации Екатеринбурга сообщили, что не имеют представления о деятельности фонда и к организации соревнований отношения не имеют.