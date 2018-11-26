В Свердловской области появились общественные экологические инспекторы

16:20 | 28.11.2018

ulgrad.ru

В Свердловской области набирает обороты движение общественных экологических инспекторов. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Вероника Русинова рассказала о сотрудничестве с 14 активистами, которые окончили Школу общественных экологических инспекторов.



Общественные экологические инспекторы патрулируют прибрежные зоны и пригородные территории, занимаются ликвидацией свалок и ведут разъяснительную работу.



«Только в этом году по представленной общественными экологическими инспекторами информации министерством были взяты на контроль, а затем силами местных администраций ликвидированы свалки промышленных и бытовых отходов в селах Косулино, Ялунинском, Невьянском, Клевакино, Коптелово, Никольское, в Алапаевском городском округе и Чкаловском районе Екатеринбурга. При этом общественники контролировали ситуацию наравне с государственными инспекторами министерства», – отметила Вероника Русинова.



Проект общественных экологических инспекторов реализуется свердловским отделением Общероссийского народного фронта совместно с Министерством природных ресурсов и экологии России.