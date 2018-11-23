В Берёзовском сотрудник автомойки случайно сбил двух женщин, одна погибла

09:58 | 28.11.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Берёзовском к одному году в колонии-поселении приговорён 27-летний мойщик автомобилей Сергей Ядрышников, признанный виновным в причинении смерти по неосторожности.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 17 апреля этого года обвиняемый мыл автомобиль «Мерседес 180 С». Ему нужно было переставить машину, однако водить он не умел. В итоге мужчина наехал на ворота и выломал их, после чего сбил двух сотрудниц автомойки - администратора и мойщицу. Первая погибла, вторая практически не пострадала.



Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.