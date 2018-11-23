Екатеринбургский оперный театр сменит главного дирижера

19:27 | 27.11.2018

Фото: tourister.ru

В екатеринбургском Театре оперы и балета поменяется главный дирижёр, сообщает пресс-служба театра. На посту главного дирижёра вместо Оливера Дохнаньи теперь будет 36-летний Константин Чудовский.



Чудковский уже работает с русским и зарубежным репертуаром театра и дирижирует на таких операх, как «Мадам Баттерфляй», «Летучий голландец», «Пиковая дама» и «Царская невеста». Как сообщили в пресс-службе Театра оперы и балета, Чудовский приступит к исполнению обязанностей в качестве главного дирижёра с начала следующего театрального сезона. В то же время Оливер Дохнанья будет продолжать сотрудничать с театром, в частности будет участвовать в постановке премьеры оперы «Три сестры» в мае 2019 года.



Отметим, новый главный дирижёр театра Константин Чудовский сотрудничает со многими известными оркестрами и театрами, с 2013 года он является главным дирижёром в Муниципальном театре Сантьяго в Чили.