Врача одной из екатеринбургских больниц уличили в служебном подлоге

17:38 | 27.11.2018

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33-летнего участкового врача-терапевта одной из больниц Екатеринбурга признали виновным в служебном подлоге. Установлено, что в период с января по ноябрь 2017 года он внёс в документы заведомо ложные сведения о диспансеризации 13 жителей Кировского района. За медицинские услуги населению врачу полагались стимулирующие выплаты.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, обвиняемый полностью признал свою вину и возместил ущерб. С учётом того, что он впервые совершил правонарушение, ему может быть назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.