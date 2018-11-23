Близкий родственник пострадавших в ДТП на Фурманова в Екатеринбурге просит о помощи

Павел Норицын, екатеринбургский фотограф, чьи жена и сын пострадали в ДТП на Фурманова, просит оказать финансовую поддержку для реабилитации своих родных. Об этом сам Павел написал в своем профиле в Instagram.Мужчина просит неравнодушных о финансовой помощи на восстановление, реабилитацию, адвоката и другие непредвиденные расходы для своих жены и сына. Двухлетнему ребёнку уже провели две операции на мозге, сейчас его состояние стабильно.Напомним, инцидент произошел 14 ноября на перекрёстке Фурманова - 8 Марта. Легковой автомобиль, водитель которого был ещё летом лишён прав, вылетел на тротуар и сбил троих пешеходов, среди них были женщина с ребёнком в коляске и прохожий мужчина. Все трое сейчас находятся в реанимации. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».