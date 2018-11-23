ХК «Автомобилист» проиграл всю домашнюю серию в Екатеринбурге

11:54 | 25.11.2018

Вчера, 24 ноября, в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» со счётом 3:4. Уральцы завершили свою домашнюю серию из трёх игр, не одержав в них ни одной победы.



В составе хозяев льда шайбами отметились Дэн Секстон, Ефим Гуркин и Найджел Доус (капитан команды). Среди гостей авторами голов стали Иржи Секач (дубль), Пол Постма и Роб Клинкхаммер.



После провальной серии игр «Автомобилист» в турнирной таблице чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сместился на второе место, уступив ЦСКА (разница в одно очко: у уральцев – 53, у москвичей – 54).



Напомним, сейчас «Автомобилист» отправляется на выезд по маршруту Уфа – Омск – Астана. С командой «Салават Юлаев» «шофёры» проведут встречу уже 27 ноября.