Боксер из Екатеринбурга выиграл свой первый бой в США

11:52 | 25.11.2018

Фото: bel.ru

Екатеринбургский боксер Евгений Тищенко удачно выступил в США, одержав победу над мексиканцем Кристианом Марискалом.



Тищенко победил чистым нокаутом во втором раунде. Причиной нокаута стал мощный хук справа.



Отметим, олимпийский чемпион Евгений Тищенко начал свою профессиональную боксёрскую карьеру в этом году. Во всех трёх проведённых поединках он одержал победы, две из них – нокаутом.