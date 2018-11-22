В Екатеринбург едут самые провокационные шпаргалки со всей России

19:48 | 24.11.2018

Фото: пресс-служба проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном»

В Екатеринбург едут самые оригинальные шпаргалки со всей России. Выставка продуктов творческой деятельности молодежи откроется в понедельник, 26 ноября, в колледже управления и сервиса «Стиль».



Посетители выставки смогут увидеть эволюцию шпаргалок, сравнить «традиционные» и современные технологичные варианты, и даже протестировать каждый из них.



Как сообщает пресс-служба колледжа управления и сервиса «Стиль», всего в город привезут 150 экспонатов. Среди них – невидимые тепловые шпаргалки, раздвижной ластик-гармошка, косметические подсказки, движущиеся бумажки и многое другое.



Протестировать их можно будет под острым глазом преподавателей колледжа. Также гостей ждут мастер-классы по изготовлению «водяных» шпаргалок-невидимок.



При этом организаторы уверяют: выставка шпаргалок ни в коем случае не поощряет списывания, а просто демонстрирует изобретательность молодежи всех времён.



«Мы хотим представить эти забавные изобретения учащихся как часть образовательного процесса, – рассказывают в колледже. – Кроме того, шпаргалка является отличным средством для борьбы с волнением, а преподаватель всегда узнает, списал его учащийся или нет. Без знаний шпаргалки бесполезны».



Экспозиция откроется 26 ноября в 13:00 в колледже «Стиль» (ул. Белинского, 91, 1-й этаж) и будет работать до 30 ноября. Вход свободный.