В Екатеринбурге автоледи отсудила у предпринимателя 70 тысяч рублей за дорожную колею

12:57 | 24.11.2018

Фото: dobutro.ru

Жительница Екатеринбурга подала в суд на недобросовестного предпринимателя, который настолько невнимательно следил за подконтрольным ему участком дороги, что автомобиль автоледи попал в глубокую колею и из-за этого врезался в стоящую рядом машину. По словам автовладелицы, после столкновения её автомобиль утратил товарный вид.



Причём столкновение иномарки пострадавшей с отечественным ВАЗом произошло именно из-за образовавшейся глубокой ямы, в которой авто женщины буксовало. Вероятно, очередная попытка вырваться из дорожных оков и привела к ДТП.



За это пострадавшая потребовала от предпринимателя, который должен контролировать этот участок дороги, весомую денежную компенсацию. Не всецело, конечно, но суд удовлетворил иск автоледи и оштрафовал бизнесмена почти на 70 тысяч рублей.



При этом суд признал предпринимателя виновным только на 80 %. Но ответчик не согласилась с этим и подала жалобу в Свердловский областной суд. Она ссылалась на то, что ВАЗ припарковался там, где стоянка запрещена, да и сама автоледи нарушила ПДД.



«Муниципальным контрактом обязанность по содержанию дорог, тротуаров и остановок возложена на ИП Ведерникова А.Ю. Согласно техзаданию в случае снегопадов необходимо в течение 2 часов очистить проезжие части, тротуары и остановки от снега и наледи и обработать противогололёдными материалами. Таким образом, обязанность по содержанию данной автодороги лежит на ответчике», – подытожили в пресс-службе областного суда.



Решение первой инстанции оставлено в силе.