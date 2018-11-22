Бывший депутат гордумы Екатеринбурга проиграл судебный иск к свердловской полиции

11:12 | 24.11.2018

Бывший депутат городской думы Екатеринбурга Евгений Боровик теперь вряд ли сможет устроиться на государственную или муниципальную службу. На днях Верх-Исетский районный суд повторно отказал ему в удовлетворении иска к Информационному центру ГУ МВД России по Свердловской области. Поводом для судебных разбирательств стала справка, выданная полицейскими, согласно которой в 2012 году он привлекался к уголовной ответственности СУ СК России по Свердловской области по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). С таким «характеризующим» документом, который запрашивают при поступлении на государственную и муниципальную службу, а также в правоохранительных органах и в иных крупных организациях при трудоустройстве, ему наверняка откажут в приеме на работу.



Как ранее мы уже сообщали, по мнению Боровика, информация о привлечении его к уголовной ответственности не соответствует действительности, поскольку в качестве подозреваемого он не допрашивался, мер пресечения к нему не применялось, а сведения о привлечении его к уголовной ответственности препятствуют трудоустройству на работу в органы государственной власти.



Боровик обратился с исковым заявлением в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с просьбой признать не соответствующими действительности сведения о судимости и изъять их из базы данных Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области с возложением обязанности выдать справку с отсутствием сведений о привлечении к уголовной ответственности.



В ГУ МВД России по Свердловской области своя позиция: основанием для постановки на пофамильный учет послужила статистическая карточка, выставленная Следственным управлением Следственного комитета России по Свердловской области (СКР заявлялся третьим лицом в судебном процессе). В СУ СК России же заявляют, что 2 мая 2012 года следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело № 120025007 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ. 24 августа 2012 года в качестве подозреваемого допрошен Боровик, 2 ноября 2012 года уголовное дело передано по территориальной подследственности в следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга. 8 октября 2014 года в ходе допроса от подозреваемого Боровика в присутствии его защитника поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Ходатайство было удовлетворено, и 27 октября 2014 года уголовное дело и уголовное преследование были прекращены.