В Екатеринбурге женщина сбила семилетнего мальчика и двух пешеходов

Сегодня, 22 ноября, в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов женщина за рулём Daewoo Matiz сбила трёх пешеходов, переходящих на зелёный сигнал светофора. Среди пострадавших есть ребёнок.Женщина сообщила представителям ГИБДД, что не заметила светофор из-за автобуса, когда перестраивалась из одного ряда в другой.В результате аварии пострадало три человека. Семилетний мальчик был доставлен в детскую больницу №9. Двумя другими пешеходами оказались женщины. У одной из них сотрясение головного мозга, ушибы и подозрение на перелом рёбер.По словам очевидцев, автомобилистка была в нетрезвом состоянии, однако эту информацию в ГИБДД прокомментируют только после дознания.