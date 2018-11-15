Депутат Госдумы попросил мэра Екатеринбурга вернуть на Плотинку Краснознаменную группу

16:00 | 21.11.2018

rossaprimavera.ru

Депутат Государственной думы Андрей Альшевских обратился к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой вернуть Краснознаменную группу, которая ранее находилась на Плотинке.



«Написал Александру Высокинскому, чтобы мэрия восстановила Краснознаменную группу на Плотинке. Она символизировала награду, которую вручили всему городу в 1973 году. В 2013 году муниципальное предприятие под покровом ночи демонтировало памятную стелу. Пора обновленным городским властям признать ошибку и не стыдиться истории Свердловска (Екатеринбурга)», – написал депутат в соцсетях.



Краснознаменную группу установили в Свердловске в 1973 году в честь присвоения городу ордена Ленина. В 2013 году памятник убрали, а на его месте поставили часы, ведущие обратный отсчёт до Олимпиады в Сочи. Но после Игр Краснознаменную группу так и не вернули.