Новости дня
15:16 | 21.11.2018
novygorod.info
Суд обязал главу Нижнего Тагила установить общественные туалеты в городе и дополнительные урны
Кроме этого, выяснилось, что в городе не организована удовлетворяющая требованиям «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» система рационального сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов». Предписанием предложено устранить выявленное нарушение посредством организации дополнительных контейнерных площадок.
Также установлено, что у администрации города Нижний Тагил отсутствуют проекты санитарно-защитных зон кладбищ «Центральное», «Пихтовые горы», «Северное», что является нарушением СанПиН, а в санитарно-защитной зоне кладбища «Пихтовые горы» и вовсе находятся коллективные сады.
Роспотребнадзор вынес предписание мэрии об устранении нарушений, но чиновники, вероятно, посчитали, что Нижний Тагил – «город-сад» и обратились в Арбитражный суд Свердловской области с иском о признании предписания недействительным. В августе 2018 года суд отказал администрации в удовлетворении требований, но мэрия решила подать апелляцию на данное решение. Сегодня решение Арбитражного суда Свердловской области оставил в силе 17 арбитражный апелляционный суд. Таким образом, главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву все же придется изыскать средства и выполнить требования санитарных норм, либо же продолжать судиться, подвергая санитарно-эпидемиологическое благополучие горожан угрозе.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:25 | 21.11.2018
Более 200 студентов колледжей и техникумов соревнуются в конкурсе профмастерства Worldskills
15:16 | 21.11.2018
Суд обязал главу Нижнего Тагила установить общественные туалеты в городе и дополнительные урны
15:07 | 21.11.2018
В рамках проекта «Зелёная Россия» на Среднем Урале собрали более 24 тысяч тонн мусора
14:44 | 21.11.2018
Дума Екатеринбурга хочет нанять новых сотрудников. Они обойдутся в 2,4 млн рублей в год
14:24 | 21.11.2018
Компания Hennessy через суд взыскала с уральца 1,3 млн рублей
14:05 | 21.11.2018
С 1 января 2019 года в Екатеринбурге вырастет плата за детские сады
13:40 | 21.11.2018
Прокуратура заставила выплатить зарплату работникам екатеринбургского ювелирного завода
13:25 | 21.11.2018
Спикер думы Екатеринбурга пообещал горожанам вторую ветку метро и парк «уральское Зарядье»
13:22 | 21.11.2018
Пермский проект «Мама-пчелка» благодаря президентскому гранту будет реализован в восьми регионах России
12:33 | 21.11.2018
Огни на главных пермских елках зажгутся 28 ноября
12:16 | 21.11.2018
С пермяка взыскали почти полмиллиона рублей алиментов
12:00 | 21.11.2018
Уральский гонщик Сергей Карякин пошутил, что может назвать дочку Экспо
11:42 | 21.11.2018
В Свердловской области осудили водителя, по вине которого погиб пассажир
11:29 | 21.11.2018
На Урале выбрали самых красивых сотрудниц полиции
11:14 | 21.11.2018
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области рассказал о причинах коммунальных аварий
10:44 | 21.11.2018
В Свердловской области сотрудники «Почты России» требуют отменить «график для роботов»
10:26 | 21.11.2018
Двух екатеринбуржцев осудили за похищение человека
09:53 | 21.11.2018
Более 130 тысяч свердловчан являются невыездными из-за долгов
09:20 | 21.11.2018
При пожаре в доме на Восточной погиб мужчина
20:16 | 20.11.2018
В Екатеринбурге около четырех тысяч человек остались без света
20:06 | 20.11.2018
Мэр Екатеринбурга выступил с заявлением против строительства аэропорта в Челябинске
18:18 | 20.11.2018
Делегация Пермского края отправилась на Национальный чемпионат «Абилимпикс» в Москву
18:08 | 20.11.2018
Проект бюджета Перми на три года утвержден в первом чтении
17:42 | 20.11.2018
ГИБДД выявила в Свердловской области более 200 неисправных автобусов
17:19 | 20.11.2018
Пермские дошкольники посоревнуются в робофутболе
17:15 | 20.11.2018
В Перми проверяют качество уборки снега во дворах
17:05 | 20.11.2018
Жительнице Невьянска Александре Акуловой исполнилось 108 лет
17:00 | 20.11.2018
В Кургане под музыку оркестра отправили в армию 14 призывников
16:33 | 20.11.2018
Проект УГМК признан лучшим в сфере помощи онкобольным детям
15:50 | 20.11.2018
Авария оставила без воды 1800 пермяков
15:43 | 20.11.2018
Министерство образования Свердловской области взяло под контроль ситуацию в екатеринбургском техникуме
15:30 | 20.11.2018
В Екатеринбург приехал министр культуры РФ Владимир Мединский
15:04 | 20.11.2018
Администрация Екатеринбурга планирует создать рабочую группу по ликвидации киосков
14:41 | 20.11.2018
В Екатеринбурге вынесли приговор группе фальшивомонетчиков
14:19 | 20.11.2018
В Перми опечатан караоке-клуб
14:10 | 20.11.2018
Второго фигуранта уголовного дела экс-начальника УФСИН Зауралья отправили по этапу