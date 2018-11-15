Суд обязал главу Нижнего Тагила установить общественные туалеты в городе и дополнительные урны

15:16 | 21.11.2018

novygorod.info

Администрация Нижнего Тагила проиграла суд Управлению Роспотребнадзора по Свердловской области. В марте-апреле этого года РПН и региональная прокуратура провели плановую выездную проверку в отношении мэрии, выявив массу нарушений Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Так, например, установлено, что в местах массового отдыха людей (площадь Славы, площадь Танкостроителей, лисья гора и т.д.) отсутствуют общественные туалеты, не согласованно место размещения снеговой свалки, отсутствуют в достаточном количестве урны для сбора отходов.



Кроме этого, выяснилось, что в городе не организована удовлетворяющая требованиям «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» система рационального сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов». Предписанием предложено устранить выявленное нарушение посредством организации дополнительных контейнерных площадок.



Также установлено, что у администрации города Нижний Тагил отсутствуют проекты санитарно-защитных зон кладбищ «Центральное», «Пихтовые горы», «Северное», что является нарушением СанПиН, а в санитарно-защитной зоне кладбища «Пихтовые горы» и вовсе находятся коллективные сады.



Роспотребнадзор вынес предписание мэрии об устранении нарушений, но чиновники, вероятно, посчитали, что Нижний Тагил – «город-сад» и обратились в Арбитражный суд Свердловской области с иском о признании предписания недействительным. В августе 2018 года суд отказал администрации в удовлетворении требований, но мэрия решила подать апелляцию на данное решение. Сегодня решение Арбитражного суда Свердловской области оставил в силе 17 арбитражный апелляционный суд. Таким образом, главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву все же придется изыскать средства и выполнить требования санитарных норм, либо же продолжать судиться, подвергая санитарно-эпидемиологическое благополучие горожан угрозе.