Прокуратура заставила выплатить зарплату работникам екатеринбургского ювелирного завода

13:40 | 21.11.2018

ip-spravka.ru

В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры выплачены долги по зарплате на ювелирном заводе АО «Ювелиры Урала».



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, с июля по октябрь 2018 года перед 180 сотрудниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате – более 5,3 млн рублей.



В итоге по представлению прокуратуры задолженность была погашена в полном объёме, генеральный директор привлечён к дисциплинарной ответственности.