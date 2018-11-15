Двух екатеринбуржцев осудили за похищение человека

10:26 | 21.11.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге вынесли приговор двум местным жителям – 37-летнему риелтору и 34-летнему охраннику. Они признаны судом виновными в похищении человека, разбое и вымогательстве.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в марте 2017 года злоумышленники сделали заказ в интернет-магазине, после чего похитили курьера: на него надели наручники, посадили в машину, отобрали телефон и деньги, после чего, угрожая предметом, похожим на револьвер, требовали передать 500 тысяч рублей. Мужчина согласился, но, когда его отпустили, обратился в полицию. Вымогателей задержали 12 апреля.



В итоге суд приговорил 37-летнего преступника к семи с половиной годам строгого режима, а его подельника – к пяти с половиной годам.