По факту исчезновения 42-летнего уральца возбуждено уголовное дело об убийстве

10:07 | 21.11.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Первоуральске по факту исчезновения 42-летнего Виктора Александровича Пономарёва возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



В полицию обратился отец пропавшего мужчины. Он рассказал, что 4 ноября около шести часов вечера его сын ушёл из дома по адресу улица Комсомольская, 19-6, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.



Приметы Пономарёва В.А.: на вид 40–45 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие, глаза светлые, уши прилегающие, носит усы. На момент ухода был одет: куртка болоньевая чёрного цвета, свитер, джинсы зелёные, ботинки – берцы чёрные, на голове вязаная шапочка серого цвета. Особые приметы: ампутирован палец на правой стопе, укорочение правой ноги (при ходьбе хромает).



Всех, кто обладает информацией о местонахождении Пономарёва, просят обращаться в следственные органы по телефону 8 (3439) 62-89-44 или в полицию: 8 (3439) 64-82-21, 02.