В Екатеринбурге «Автомобилист» потерпел поражение в матче с «Нефтехимиком»

21:59 | 20.11.2018

Фото: Илья Родионов

Хоккейная команда «Автомобилист» начала свою новую домашнюю серию в Екатеринбурге с разгромного поражения. Матч против «Нефтехимика» завершился со счётом 2:6.



Гости уже на девятой минуте первого периода открыли счёт и во втором игровом отрезке увеличили своё лидерство втрое. Лишь после этого «Автомобилист» забросил первую шайбу. Автором стал Найджел Доус. Он же забил и второй гол, но уже в конце третьего периода, когда «Нефтехимик» оторвался ещё на 3 шайбы. Игра завершилась со счётом 6:2.



«Автомобилист» по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В запасе у команды 53 очка.



Напомним, следующий матч уральский клуб проведёт в среду, 22 ноября, с «Торпедо».