Пять рейсов до Екатеринбурга пришлось перенаправить в другие города из-за тумана

20:09 | 20.11.2018

Фото: fedpress.ru

Пять самолётов, летевших в Екатеринбург, посадили на запасных аэродромах в других городах из-за сильного тумана. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.



Сообщается, что рейсы из Читы (U6-623), Благовещенска (U6-300), Сургута (UT-111) и Новосибирска (S7-3249) приземлились в Челябинске, а рейс из Астаны (RC-271) направили в Тюмень.



Отметим, что также задерживаются вылеты по нескольким рейсам, например UT-279 из Тюмени.