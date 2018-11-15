ГИБДД выявила в Свердловской области более 200 неисправных автобусов

Сотрудники ГИБДД провели в Свердловской области 60 проверок маршрутных автобусов: осмотрено более 10 тысяч транспортных средств, выявлено 3 500 нарушений, 218 технически неисправных автобусов, 16 из которых задержаны и помещены на специализированные автостоянки из-за неисправности рулевой и тормозной систем.«Во время рейдов сотрудники ГИБДД проверили больше 10 тысяч автобусов, организовали более 200 проверок в пунктах прибытия и убытия пассажирского транспорта, а также на промежуточных остановках. Кроме этого, сотрудники 36 раз проехались в автобусах под видом пассажиров», – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.С начала года в регионе произошло 54 ДТП с участием автобусов. Пострадали 73 человека.