В Екатеринбурге вынесли приговор группе фальшивомонетчиков

14:41 | 20.11.2018

tvoy-bor.ru

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор группе фальшивомонетчиков, пытавшихся сбыть 56 поддельных купюр достоинством 1 000 рублей. Два фигуранта – Роберт Шарбатов и Руслан Зейтагов – осуждены на семь лет строгого режима каждый, ещё один – Никита Чурбанов – на один год семь месяцев лишения свободы.



Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, для сбыта подделок преступники выбирали преимущественно небольшие торговые организации, приобретая товары на сумму не более 150 рублей. Кроме того, дома у одного из злоумышленников нашли огнестрельное оружие и боеприпасы.



По данным полковника Горелых, сейчас на территории Свердловской области наблюдается спад сбыта фальшивых купюр, но фальшивомонетчики изобретают новые схемы обмана государства.



«Наиболее распространенной является курьерская доставка с предварительным заказом в сети Интернет через виртуальные теневые площадки, зарегистрированные на территории зарубежных стран. Так, в мае 2018 года за сбыт пятитысячной фальшивки в торговой сети Екатеринбурга взят с поличным студент одного из вузов, который липовые деньги получал посредством курьерской службы. По материалам ОВД суд также признал его виновным и отправил в колонию сроком на 1 год. В июле текущего года аналогичным способом заказал и получил партию поддельных денежных купюр достоинством 100 долларов США в количестве 15 купюр тридцатилетний неработающий житель города на Исети, его тоже выявили и изобличили сыщики УЭБиПК. Сейчас идет судебное разбирательство», – рассказал Валерий Горелых.



Всех, кто обладает информацией о подобных преступлениях, просят обращаться в полицию по телефону 8 (343) 358-85-83.