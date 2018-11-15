Свердловская ГИБДД борется с нечитаемыми номерными знаками

13:10 | 20.11.2018

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области Госавтоинспекция проводит рейды по выявлению водителей, которые сознательно используют нечитаемые номерные знаки, пытаясь избежать таким образом административной ответственности за нарушение ПДД.



Как отмечают в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, некоторые водители объясняют нечитаемость знаков погодными условиями, но есть и такие, которые закрывают знаки различными покрытиями.



С начала года за нарушения с номерными знаками к ответственности привлечены 1 229 водителей, из них более 200 лишены права управления на срок от месяца до трёх, остальные оштрафованы на пять тысяч рублей.