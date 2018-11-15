Екатеринбурженка через суд взыскала с магазина деньги за некачественную шубу

12:53 | 20.11.2018

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Жительница Екатеринбурга через суд вернула деньги за некачественную шубу, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Женщина купила норковую шубу за 96 тысяч рублей. Гарантия составляла два года. В течение этого времени шуба разорвалась в двух местах, и покупательница обратилась в магазин с требованием вернуть деньги, но ей отказали. Тогда екатеринбурженка подала иск в суд.



Согласно выводам эксперта, причиной разрыва шкурки стали производственные дефекты. В итоге суд взыскал с ИП Габриелян Л.А. более 170 тысяч рублей, в том числе 96 тысяч – стоимость шубы, 30 тысяч – неустойка, 30 тысяч – штраф, 5 тысяч – компенсация морального вреда и судебные расходы.