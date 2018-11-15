В Нижнем Тагиле по требованию прокуратуры пенсионерке вернули квартиру

10:00 | 20.11.2018

newsnn.ru

В Нижнем Тагиле 85-летней пенсионерке, признанной в 2017 году недееспособной, вернули квартиру, которую она подарила третьему лицу.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, в психике женщины на протяжении нескольких лет наблюдались отклонения. Кроме того, это было единственное жильё женщины. В связи с чем опекун пенсионерки – её внучка – засомневалась в законности сделки.



В итоге суд признал договор дарения недействительным и вернул женщине квартиру.