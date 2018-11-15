Дорожники предупреждают о сильном тумане на трассе Пермь – Екатеринбург

09:16 | 20.11.2018

exie.ru

ФКУ «Уралуправтодор» предупреждает автомобилистов о сильном тумане на трассе Р-242 (Пермь – Екатеринбург), при подъезде к Екатеринбургу.



Во избежание дорожно-транспортных происшествий и аварийных ситуаций водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров.



Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора» 8-800-200-63-06.