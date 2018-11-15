Суд разрешил администрации Екатеринбурга оставить 80 миллионов рублей у себя

21:46 | 19.11.2018

Фото: techinduspro.ru

Арбитражный суд Свердловской области разрешил городской мэрии не возвращать областному Минтрансу 80 миллионов рублей, которые ведомство выделило на починку дорог в преддверии чемпионата мира по футболу.



Как следует из материалов дела, предметом спора стала скорость освоения денег, выделенных на строительство и ремонт дорог. С января по декабрь 2017 года на подготовку к мундиалю в рамках программы «Столица» город получил более одного миллиарда рублей. Однако позже региональный Минтранс выяснил: Екатеринбург не успел потратить пятую часть от выделенных денег. Это означало, что городские власти отремонтировали ещё не все дороги. И действительно, по проверке выяснилось: подрядчик не успел завершить реконструкцию улицы Татищева, проспекта Ленина, улицы Репина и переулка Пестеревского. Именно из-за некачественного, как показалось Минтрансу, выполнения техзадания подрядчиками уральской столицы и развязался спор между городской и областной казной.



Тогда городские власти попросили увеличить сроки проведения работ до 24 мая 2018 года. Неиспользованный остаток денег – 200 миллионов рублей – вернули в областной бюджет, откуда весной его снова забрал муниципалитет.



Позже мэрия настаивала, что приёмка объектов была проведена 24 мая, то есть вовремя. А те 200 миллионов рублей, которые Екатеринбург якобы не успел потратить, собирались выплатить подрядчикам – только немного позже. Но областные чиновники доводы муниципалитета опровергли. Региональные Минтранс и Минфин подали совместный иск с требованием взыскать с администрации Екатеринбурга 80 млн рублей за провал сроков.



Но городские власти представили документ о том, что приёмка дорожных объектов, несмотря на задержку выплаты за услугу, была произведена в срок – 24 мая. Суду этого хватило, чтобы занять сторону муниципалитета и позволить ему оставить деньги у себя.