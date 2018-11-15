Нижняя Тура подключилась к облачному видеонаблюдению

17:46 | 19.11.2018

На Среднем Урале стартовала цифровизация малых городов. В Нижней Туре впервые внедрили систему облачного видеонаблюдения. Основные транспортные потоки, въезды в город, места массового пребывания людей и ряд социальных объектов теперь под контролем в сети «МегаФона». Проект реализовали администрация городского округа и оператор цифровых возможностей для повышения общественной безопасности.



Соглашение о внедрении проектов цифровизации городские власти и руководство «МегаФона» подписали в июле в ходе международной выставки ИННОПРОМ-2018. Сейчас стороны подтвердили договоренности, реализовав первое «облачное» решение.



На светофорных опорах самых оживленных перекрестков инженеры «МегаФона» установили 10 купольных IP-камер высокой светочувствительности.

Для бесперебойного питания в любых погодных условиях видеооборудование дополнительно оснастили термоящиками. Внутри каждого разместили маршрутизатор с SIM-картой «МегаФона». С помощью построенных каналов связи весь видеопоток с камер в онлайн-режиме транслируется в единую городскую диспетчерскую службу. Передача видеосигнала и хранение архивных записей в «облаке» одновременно будут доступны как для администрации города, так и для сотрудников ОВД.



«Повысить раскрываемость правонарушений и контролировать общественный порядок, создать безопасную и комфортную среду для горожан – все эти задачи поможет решить наш первый проект с «МегаФоном» в рамках госпрограммы «Цифровая экономика». Видеонаблюдение установлено на ключевых городских перекрестках, на въездах и выездах из города, вблизи образовательных учреждений», – рассказал глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасёнок.



«Облачное видеонаблюдение – одна из самых перспективных технологий наряду с видеоаналитикой. В числе крупнейших заказчиков этого сервиса – городские и региональные власти. Наше техническое решение позволяет удаленно управлять видеокамерами: регулировать их наклон, масштабировать изображение. За счет инфракрасной подсветки видеотехника передает изображение высокого качества даже в темное время суток, что позволяет увидеть номера машин и распознать лица людей», – рассказал Евгений Иванов, директор по развитию бизнеса в государственном сегменте «МегаФона» на Урале.



Например, только в столице России – Москве – записи с камер видеонаблюдения используют при расследовании 70 % правонарушений. Система видеонаблюдения помогла москвичам 22 тысячи раз. Теперь интеллектуальное видеонаблюдение функционирует и в небольшом свердловском городе.