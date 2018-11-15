В Каменске-Уральском в салоне автобуса 19-го маршрута произошла резня

Фото: группа «Говорит Каменск-Уральский»/«ВКонтакте»

Как сообщают пользователи групп «Каменск-Уральский» и «Говорит Каменск-Уральский» в социальной сети «ВКонтакте», сегодня около полудня в Каменске-Уральском мужчина устроил резню в автобусе № 19. ЧП произошло на остановке «Радиотехникум».По словам очевидцев, участниками конфликта стали двое мужчин, один из которых был явно был в состоянии либо алкогольного, либо наркотического опьянения. Что не поделили мужчины, не ясно, но в результате выяснения отношений в руках одного из них появился нож, второй в итоге получил ранения.На место происшествия прибыли автомобили полиции и скорой помощи. По предварительным данным, нарушителя задержали.Со слов очевидцев, нападавший, когда его выводили из автобуса сотрудники полиции, «был весь в крови».В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области от комментариев воздержались, пообещав предоставить информацию позднее.