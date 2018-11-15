На Урале гражданина Узбекистана, ставшего виновником смертельного ДТП, осудили на два года

14:51 | 19.11.2018

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К двум годам в колонии-поселении приговорён житель Тюмени, гражданин Республики Узбекистан 41-летний Музаффар Дадажонов, ставший виновником смертельного ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 17 января текущего года Дадажонов, управляя автомобилем MAH TGS 26.400, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗом.



В результате аварии пассажирка ВАЗа – женщина 1937 года рождения – погибла. Водитель и ещё один пассажир получили травмы.



Отметим, что приговор вынесен с учётом смягчающих обстоятельств. Подсудимый полностью признал свою вину и частично возместил моральный вред.