В Арамиле мужчина открыл стрельбу на улице

Накануне сотрудники Росгвардии задержали в Арамиле 37-летнего мужчину, который открыл стрельбу на улице.Как сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Свердловской области, сигнал поступил с улицы Рабочей. Прибыв на место, сотрудники правоохраны выяснили, что пьяный мужчина выстрелил из ружья в сторону трёх молодых людей, с которыми у него возник конфликт. Заряд дроби попал в припаркованный рядом автомобиль. К счастью, никто не пострадал.Нарушителя передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.