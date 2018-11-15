Свердловчанина оштрафовали за взятку сотрудникам ГИБДД

14:06 | 19.11.2018

Житель Асбеста оштрафован на 150 тысяч рублей за попытку дать взятку сотрудникам ГИБДД.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он не был пристёгнут ремнём безопасности.



Машина была остановлена нарядом ДПС ГИБДД. При составлении протокола свердловчанин предложил стражами порядка 15 тысяч рублей. Мужчину предупредили, что дача взятки уголовно наказуема, но тот продолжал настаивать.



Кроме штрафа за взятку, уральцу грозит лишение водительских прав на срок до двух лет за пьяное вождение.