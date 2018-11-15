Три екатеринбургских завода по требованию прокуратуры выплатили сотрудникам долги

11:52 | 19.11.2018

Фото: bishelp.ru

Три крупных екатеринбургских предприятия не платили сотрудникам зарплату. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, пришлось вмешаться прокуратуре.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, долги в 23 млн рублей на машиностроительных предприятиях ООО «Эльмаш (УЭТМ)», АО «Уралэлектротяжмаш» и ООО «Уралсибмонтажавтоматика» выявила в ходе проверочных мероприятий прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга.



Долги у «Эльмаша» и «Уралэлектротяжмаша» образовались за сентябрь, а у «Уралсибмонтажавтоматики» – за июнь-сентябрь текущего года. Стоит отметить, что в результате нарушений, допущенных руководством предприятий, долги по заработной плате возникли перед 1 тысячей 297 сотрудниками.



После вмешательства прокуратуры, а всего ведомство направило в суд более 70 заявлений о взыскании долгов, задолженность перед работниками была погашена в полном объеме. Также ведомство внесло представления руководителям этих предприятий. Кроме того, гендиректор «Уралсибмонтажавтоматики» был привлечен к административной ответственности по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ «Невыплата зарплаты».