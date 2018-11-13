В Кольцово задержали пассажира с партией контрафактных духов

13:04 | 16.11.2018

пресс-служба Уральского таможенного управления

Кольцовские таможенники задержали пассажира рейса Баку – Екатеринбург, который пытался пронести через «зелёный коридор» 18 флаконов духов известных брендов. Товар был не задекларирован. Кроме того, выявлены признаки контрафактности. Сам мужчина не смог объяснить, для чего ему столько парфюма.



Товар отправят на экспертизу для оценки оригинальности и стоимости, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«В зависимости от стоимости ущерба, нанесенного правообладателям незаконным использованием торговых марок, нарушителю будет грозить административная или уголовная ответственность», – рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.