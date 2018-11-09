Стала известна дата торжественного открытия памятника военным контрразведчикам в Екатеринбурге

23:31 | 15.11.2018

В Екатеринбурге в ближайшие выходные состоится торжественное открытие памятника «Военным контрразведчикам». Скульптура была установлена территории Центральной аллеи Дома Офицеров на улице Первомайской около месяца назад, но пока скрыта от глаз прохожих тканью. Создание памятника приурочено к 100-летию образования органов военной контрразведки. Его торжественное открытие пройдет 17 ноября в 14:00.



Известно, на мероприятии ожидается участие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, членов правительства, руководителей силовых структур и представителей общественных движений.