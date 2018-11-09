В Екатеринбурге произошло массовое ДТП на улице Тверитина

20:11 | 15.11.2018

Фото: "Инцидент.Екатеринбург", vk.com

В Екатеринбурге на улице Тверитина водитель автомобиля Toyota RAV4 на скорости протаранил несколько машин. Очевидцы сообщили о ДТП в паблик «Инцидент. Екатеринбург» во «ВКонтакте».



По предварительной информации, Toyota помяла и раскидала два легковых автомобиля на обочине. Обе машины, «Калина» и BMW, получили серьёзные повреждения, причём «Калина» отлетела на цветочную клумбу, а BMW сильно помяло капот и бампер.



Очевидцы утверждают, что Toyota буквально летела по двору, в машине было двое мужчин, водитель после произошедшего с места аварии скрылся. Информации о пострадавших нет. Подробности ДТП в настоящий момент устанавливаются.

