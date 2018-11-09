В Екатеринбурге полицейские изъяли килограмм наркотиков у двух мужчин

19:59 | 15.11.2018

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полицейские изъяли килограмм наркотического средства у мужчин во время патруля в Железнодорожном районе Екатеринбурга.



Наряд ППС обнаружил подозрительный автомобиль марки Hyundai Solaris с московскими номерами и попросил водителя и пассажира показать документы. Пока мужчина искал паспорт в барсетке, полицейские заметили у него свёртки с наркотиками.



Всего следственно-оперативная группа обнаружила 41 свёрток с наркотическим веществом по 0,46 грамма. Также во время обыска арендованной мужчинами квартиры были найдены семь пакетов вещества по килограмм. Злоумышленниками являются 35-летний житель Тюменской области, который ранее был судим за подделку документов, и 25-летний екатеринбуржец, которого ранее судили за грабёж.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Мужчины могут провести за решеткой до 20 лет.