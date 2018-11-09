2-летнему мальчику, пострадавшему в ДТП на Фурманова, удалили часть мозга

15:17 | 15.11.2018

Е1.ru

Чтобы спасти жизнь 2-летнему мальчику, пострадавшему в ДТП на улице Фурманова в Екатеринбурге, ему пришлось удалить часть головного мозга. По словам медиков, жить с этим можно. Сейчас состояние ребёнка оценивается как крайне тяжёлое.



«Пока ни один ответственный специалист не рискнет что-либо прогнозировать. При травмах такого рода определяющими являются пятые сутки после происшествия», - сказал «Европейско-Азиатским новостям» главврач екатеринбургской детской больницы №9 Андрей Карлов.



Ранее сообщалось, что все трое пешеходов, пострадавших в ДТП, находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.



Вчера утром автомобиль Honda CR-V, ехавший по улице Фурманова в направлении улицы 8 Марта, вылетел на тротуар и на бешеной скорости сбил трёх человек: 2-летнего мальчика с матерью и 36-летнего мужчину. На водителя завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).