15 свердловчан-призывников попали в Президентский полк

13:31 | 15.11.2018

ki-news.ru

15 свердловчан пополнят ряды Президентского полка. Среди них призывники из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Заречного, Камышлова, Североуральска и других городов. Молодые люди уже отправлены к месту службы в Москву.



Как сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы, в ходе осеннего призыва ряды Вооруженных сил России пополнит более тысячи екатеринбуржцев.



С 1 октября в России в соответствии с указом президента проходит призывная кампания.