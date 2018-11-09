Новости дня
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Свердловчан приглашают на общественные обсуждения состояния дорог
Основными целями проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019–2024 годы является увеличение до 50 % доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, снижение на 10 % (по сравнению с 2017 годом) доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, снижение количества мест концентрации ДТП, а также приведение до 85 % дорог городских агломераций в нормативное состояние.
© «Вечерние Ведомости»
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