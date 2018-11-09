Евгений Куйвашев вручил медицинским работникам жилищные сертификаты

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил жилищные сертификаты медицинским работникам, уехавшим работать в деревни и сёла.«Сегодня мы вручаем жилищные сертификаты медицинским работникам Свердловской области, проживающим и работающим в отдаленных районах области, малых городах и сельских территориях. Это важное событие и для вас, и для всего нашего региона. Такая инициатива появилась во время моих встреч и общения с жителями области, в том числе в ходе избирательной кампании. Жилищные сертификаты медицинским работникам мы вручаем впервые, но я уверен, что это хорошее дело мы превратим в традицию», - заявил губернатор.В этом году жилищные сертификаты получили 20 врачей из Артинского, Ачитского, Верхнепышминского, Тугулымского, Краснотурьинского городских округов и Байкаловского муниципального района, а также 21 фельдшер из Горноуральского, Камышловского, Рефтинского, Режевского, Полевского городских округов, Байкаловского и Слободо-Туринского муниципальных районов.